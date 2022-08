La OMS espera más hospitalizaciones y muertes por covid-19 con la llegada del invierno

via Associated Press

via Associated Press

. @WHO media briefing on health situation in #Pakistan , #COVID19 , #monkeypox https://t.co/5Gzpz7Nt8M

Por todo ello, ha pedido a la población mundial que no se olvide de la pandemia de coronavirus: “Convivir con la covid-19 no significa fingir que la pandemia ha terminado. Si sales a caminar bajo la lluvia sin paraguas, fingir que no llueve no te servirá de nada. Te seguirás mojando. Del mismo modo, fingir que un virus mortal no está circulando es un gran riesgo”.