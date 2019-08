Open Arms asegura que "la situación es muy crítica" y reclama un desembarco ya

La ONG española Open Arms ha reconocido que los 134 migrantes que quedan a bordo de la embarcación, en aguas italianas frente a las costas de Lampedusa, están muy nerviosos y, por eso, cada vez resulta más difícil mantener la situación bajo control.

“La situación es muy crítica”, ha subrayado la portavoz de la ONG española Open Arms en Italia, Veronica Alfonsi, que ha reclamado una solución con urgencia porque llevan 15 días esperando una solución y que se sienten “aislados y esto no es tolerable”.



En las últimas horas han sido evacuados de urgencia trece personas, al menos cinco de ellos por causas psicológicas.



“Es muy difícil mantener la situación bajo control. Las personas que todavía están dentro ven cómo ha habido otros que han sido evacuados y ellos no, y esto genera mucha agitación. Además, tienen miedo de que no sean acogidos y sean deportados a Libia”, abunda Alfonsi.



Open Arms pide que las autoridades italianas les permitan desembarcar para que todos los rescatados puedan recibir asistencia médica y psicológica. De los 134 migrantes a bordo, “hay todavía 29 menores, aunque los más pequeños ya han bajado a tierra”.

El ‘no’ de Salvini

Open Arms espera un puerto seguro desde el 1 de agosto y desde el 14 de agosto se encuentra en aguas italianas, después de que la Justicia de este país cancelara la prohibición firmada por su ministro del Interior, Matteo Salvini, y le permitiera dejar atrás las aguas internacionales.



El líder ultraderechista, sin embargo, no autoriza el desembarco de las personas y estas siguen bloqueadas a poca distancia de Lampedusa.



El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció el domingo que los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Rumanía, Portugal y Luxemburgo le han transmitido su disponibilidad para acoger a una parte de los inmigrantes rescatados por el Open Arms.



Desde España, fuentes del Gobierno confirmaron su disposición a participar en un “reparto equilibrado” de estas personas, y añadieron que el Ejecutivo trabaja con la Comisión Europea y otros países miembros de la Unión Europea para lograr una solución común, “europea, ordenada y solidaria”.