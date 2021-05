Oprah Winfrey confiesa que fue violada de niña varias veces y por varios miembros de su familia

APPLETV Oprah Winfrey en el programa 'The me you can't see'

Ha sido en la última entrega del programa de salud mental que produce en AppleTV junto al príncipe Harry: The me you can’t see (Lo que no ves de mí). En él, hace solo unos días, la cantante Lady Gaga también relató como un productor musical abusó sexualmente de ella cuando tenía 19 años.

Winfrey, autora de la polémica entrevista a Harry y Meghan Markle, ha relatado, con lagrimas en los ojos, que fue violada repetidamente por un primo suyo, adulto, desde los 9 años.

“A los 9, 10, a los 11 y a los 12 años, mi primo de 19 años me violó”, ha confesado. “No sabía qué era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y guardé ese secreto”.

Pero el triste relato ha ido más allá porque su primo no fue el único: otros miembros de su familia abusaron sexualmente de ella siendo niña, incluido un tío que la dejó embarazada a los 14 años. La bebé falleció a los pocos días de nacer.

“No se lo conté a nadie durante más de siete años. No sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme a mí misma. Me cambió el cuerpo y la manera de pensar. Sentí dolor, se me entumecía el cuerpo y luego me puse enferma durante semanas”, ha confesado sobre la traumática experiencia.