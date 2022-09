Ortega Smith culmina el 'destierro' de Olona, que esperará a un tropiezo de Vox en las municipales para formar una alternativa

En ese momento, comenzó la deriva de Olona dentro del partido, que la aisló poco a poco hasta convertirse en un problema para la cúpula. El relato es muy bien conocido: la Abogada del Estado (en excedencia) no consigue frenar la mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla y Olona se ve ‘atada’ a un Parlamento andaluz donde no tendrá fuerza ni foco. La exdiputada en el Congreso pide su regreso a Madrid, pero desde Vox le recuerdan su compromiso con los andaluces y que hasta que no se celebren las generales (diciembre de 2023) no hay opción para la vuelta. Por entonces, la situación ya es tensa puesto que en la dirección del partido no gusta nada su indisciplina.