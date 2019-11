Ortega Smith (Vox) acusa a laSexta de organizar la bronca con una víctima de violencia machista

El señor @Ortega_Smith dice en @Intereconomia que @laSextaTV organizó el encontronazo con Nadia Otmani. Que un equipo habló con ella para orquestarlo todo. De @laSextaTV solo estaba yo. Y no, no fue una película. Fue tan triste como REAL. Respuestas con argumentos,SÍ. MENTIRAS NO pic.twitter.com/6Lyu6GhiK8