Oskar Matute, estupefacto con estas palabras de Olona: dice que "bordea" un delito

La ahora candidata del partido de Abascal a las elecciones andaluzas se burló del relato de una mujer que había denunciado torturas por parte de la Guardia Civil.

“Me torturaron: yo estaba durmiendo en mi casa y en mitad de la noche irrumpieron sin avisar un grupo de agentes; llevaban el rostro cubierto, me obligaron a levantarme de la cama y a ponerme contra la pared; pasé miedo, no me dejaron tocar ninguna pertenencia personal, iban fuertemente armados; tuve terror, me oriné encima...”, dijo Olona en tono burlesco.

Tras ello, Oskar Matute ha expresado su estupefacción por esa intervención. “A mí, por ejemplo, me pareció terrible que la que ahora va ser candidata a la Junta de Andalucía por parte de Vox hiciera algo que, en teoría y dentro del Código Penal, está calificado como delito, que es humillación a las víctimas”, ha asegurado en una entrevista en La Cafetera, de Fernando Berlín.

“Porque, evidentemente, víctimas hay de muchos tipos, esto ya no se trata de restar valor a ninguna víctima, sino de ser capaz de aceptar que a la categoría de víctima uno llega por diferentes caminos o el sufrimiento de diferentes vicisitudes, por ejemplo la tortura”, ha asegurado Matute, quien ha subrayado que “así lo reconoce el Gobierno vasco y gente muy reputada que ha trabajado para el Gobierno vasco y que ha hecho un estudio que el propio Gobierno Vasco ha dado por bueno”.

“Pues ha existido un número muy elevado que se cuenta por miles. Que alguien suba a la tribuna y haga chanza, mofa y befa de todo lo que supone y todo lo que ha vivido una persona tortura desde la inmunidad que le da hacerlo desde el atril... Eso probablemente en el Código Penal no suponga nada”, se ha lamentado el diputado de Bildu.

Matute ha afirmado que si lo que ha hecho Olona lo hiciese un ciudadano iría directamente iría directamente a un tribunal y “sería condenado”. Y ha citado el ejemplo de Casandra y sus tuits de Carrero Blanco.

El diputado de Bildu ha señalado que a Olona “no le supondrá nada”, pero ha zanjado: “Me parece triste que esa susceptibilidad que alguna gente tiene con la presencia de EH Bildu en determinados lugares por eso que entienden ellos que es la quiebra de principios democráticos, no la tengan para denunciar eso que, desde luego, es el más claro ejemplo que en los últimos tiempos he podido de lo que es bordear un delito desde el ejercicio de la inmunidad parlamentaria”.