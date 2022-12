“Había diferentes expresiones de la izquierda en Euskal Herria y la existencia de ETA significaba un obstáculo para la relaciones normalizadas y para la relación conjunta. Yo me siento parte de la izquierda vasca, sé que la izquierda vasca es plural y creo que la existencia de ETA dificultaba la capacidad de unidad de acción por la posición antes sus acciones armadas”, ha explicado.

Dicho eso, Matute ha destacado que él se siente “igual de comprometido con la paz y con la no violencia” que cualquier otro miembro de Bildu “porque hay un compromiso inequívoco de Bildu con la paz, con la no violencia y con la garantía de no repetición”: “Es decir, hacer todo aquello que esté en nuestra mano para que jamás vuelvan a existir expresiones de violencia, al menos en lo que nosotros seamos capaces de evitar porque luego hay violencias que están, persisten y poco les importa lo que pueda hacer Bildu”.