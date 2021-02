Casado equipara el 'caso Bárcenas' con el fraude de Volkswagen: "Sigue vendiendo coches estupendos, pues el PP lo mismo"

“Ya no existe” el PP de la corrupción que señala Luis Bárcenas, extesorero del partido que asegura que la formación conservadora se financió irregularmente desde los años 80 hasta 2009.

Pablo Casado, presidente del partido, insiste en que aquel partido manchado por la corrupción ha desaparecido, pese a que dos de los señalados por Bárcenas, los senadores Pío García Escudero y Javier Arenas, siguen en sus escaños.

Lo ha dicho en una entrevista en OKDiario, donde ha realizado la siguiente comparación:

“Por desgracia, este es un tema que yo me he encontrado y que ha hecho mucho daño, incluso en las elecciones del año pasado. Estas cuestiones, es tan injusto que yo tenga que opinar de ellas como si a Sánchez se le pregunta por Roldán. O como si a Volkswagen se le pregunta por su cúpula que tuvo los problemas del ‘dieselgate’. Esa cúpula fue depurada, el presidente dimitió, se indemnizó a quien tuviera un coche que tuviera algún problema y Volkswagen sigue vendiendo coches que son estupendos. Pues el PP lo mismo. Quien haya hecho algo mal se ha ido a la calle, ya no hay nadie en activo de esa época y lo que tengo que decir es que el PP sigue siendo un partido confiable”.