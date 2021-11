Casado y el 'sapo' de Arnaldo: "Había candidatos del PSOE que para nosotros no eran los más idóneos"

El ‘sapo’ de la polémica elección de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional sigue creciendo. Un día después de que el Congreso le aceptase por mayoría aunque con votos ‘de conciencia’ en contra, Pablo Casado ha respondido a las críticas al PP por proponer su nombre.

El líder popular, desde La Palma, ha explicado este viernes que ellos también han hecho un esfuerzo: “Había candidatos propuestos por el PSOE que para nosotros no son perfiles más idóneos por las sentencias que han podido dictar o los escritos que hayan podido hacer, pero esas son las reglas que marca la Constitución”.

“La Constitución no marca vetos, marca una idoneidad profesional y en este caso los cuatro candidatos no han pertenecido a ningún partido político y, por tanto, tienen un desempeño independiente de la función, algunos como magistrados o jueces, otros como catedráticos o como abogados prestigiosos en materia constitucional”, ha añadido en su intervención.

A lo largo de sus palabras ha tratado de quitar hierro a la vinculación ideológica de Arnaldo con su partido y sus ataques al PSOE, que quedaron registradas en varios artículos y ‘perlas’. En cambio, sí ha sido muy duro con lo que considera “el problema de España y sus instituciones, que es Arnaldo... Otegi. Él y los que pactan con quienes no condenan el asesinato de 850 inocentes”. “Esos partidos, sea el propio Bildu o ERC, que tampoco condena la violencia que ha sufrido Cataluña, creo que no no son los más indicados para hablar de Justicia cuando están incumpliendo las sentencias del TC y del Supremo todo el tiempo, ha proseguido.