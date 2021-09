Pablo Casado, un líder a la fuga ante Ayuso

Primer día de pasillos en el Congreso después de casi dos años de pandemia. Ni uno de los altos cargos del Partido Popular (PP) de Pablo Casado ha transitado para charlar, cotillear, filtrar, informar o intoxicar a los periodistas. Algo insólito en esta vuelta dosificada a la normalidad. El PP ocupa normalmente el fondo del ancho pasillo por el que se accede al hemiciclo, donde hoy los bustos de Cánovas y Práxedes Mateo Sagasta han estado solitarios. “Saben que Génova tiene la batalla perdida con Ayuso. La guerra se acabará pronto porque no hay argumentos para oponerse a que la presidenta de la Comunidad sea la líder del partido en Madrid, lo tiene ganado de antemano”, argumenta un veterano popular.

Únicamente algún diputado despistado, como Juan Diego Rupérez, de Jaén, sonreía cuando le preguntaban si ya le había invitado Esperanza Aguirre a la fiesta de Nuevas Generaciones en apoyo de Isabel Díaz Ayuso. “Pero si tengo 40 años. Y no hablo del tema porque no lo he seguido”. O un experimentado diputado de Levante, que prefiere guardar el anonimato y está asombrado de que Ayuso “haya abierto el asunto ahora, cuando nuestro presidente necesita centrarse en la gestión. En Valencia hubo gestora, sabemos muy bien lo que es abrir un melón antes de tiempo. Es una tontería lo que están haciendo”. Aguirre, Miguel Ángel Rodríguez, Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso se han hecho hoy hueco entre las eléctricas y la Mesa de Diálogo de Cataluña.

A nadie le cabe duda de que la presidenta logrará su objetivo en Madrid, aunque lo que se debatía entre bambalinas es el futuro salto al liderazgo nacional, después de que en verano algunos hayan constatado que fuera de la capital hay mucho fan de Ayuso. “Una cosa son fans y otra votantes, aunque es cierto que ha sido tema de conversación en muchas cenas y encuentros estivales y el apoyo a Ayuso era sorprendentemente mayoritario. Que eso se traduzca en apoyo en las urnas, es otra cuestión”, apunta una diputada popular.

En Génova temen a Miguel Ángel Rodríguez porque “tiene mucha escuela y sabe lo que hace en todo momento”, comenta sonriendo una ex dirigente del partido que añade: “Hay urgencia por controlar un bastión tan estratégico como Madrid. Se trata de colocar a los suyos en cada pueblo y asegurarse que en las próximas listas Génova no va a imponer a nadie”.