Pablo Echenique publica un polémico tuit sobre el partido de España: al PP no le va a gustar

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha publicado un polémico tuit a escasas horas del trascendental partido de la selección española contra Suiza.

Los de Luis Enrique se juegan este viernes volver a llegar a unas semifinales de una Eurocopa nueve años después. Para ello, tendrán que superar al combinado suizo, que dio la sorpresa al eliminar a Francia en penaltis.

Nada más conocerse que iban a jugar ambos, Izquierda Unida publicó un tuit que dio mucho que hablar. “España-Suiza en cuartos de la Eurocopa. ¿Con quién irá el Emérito?”, escribió la cuenta oficial de la formación junto a una foto de Juan Carlos I.

Ahora, Echenique, en vez de hacer el comentario sobre el monarca emérito, lo ha hecho con el Partido Popular: “Esta tarde hay partidazo de cuartos de final de la Eurocopa: España vs. PP. No me lo pierdo”, ha escrito.