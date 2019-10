Pablo Iglesias habla con Piqueras del vídeo más comentado del día: "Es tomar a la gente por idiotas"

En esas imágenes, el presidente de la Generalitat muestra su indignación después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le cogiese el teléfono “hasta que no condene de forma enérgica la violencia”.

Pedro Sánchez no agafa el telèfon a Quim Torra i el president respon "quins collons". Fan absolut. pic.twitter.com/t1O7AQc3tt

Sobre ese vídeo, Iglesias ha sido claro. El líder de Podemos ha afirmado que Torra tardó demasiado en condenar “de forma tímida” la violencia. Y ha añadido: “Creo que TV3 no se debe prestar a una escenificación de esta por parte del president de televisar su conversación con el presidente del Gobierno”.

“Es como si Sánchez llevase a TVE a la Moncloa y sale diciendo ’no, hasta que no condenes la violencia no hablo contigo y filtro el vídeo. Creo que eso es tomar a la gente por idiota. Y la gente no es idiota”, ha sentenciado.