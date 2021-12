Pablo Iglesias se moja y lanza el siguiente pronóstico sobre las elecciones

No hay tregua en el panorama electoral. Este lunes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sorprendido al firmar el Decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas para el 13 de febrero de 2022.

Sobre esto han debatido el exministro José Manuel García-Margallo, la exvicepresidenta Carmen Calvo y el también exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en los micrófonos de la Cadena SER. Este último, además, ha ido más allá al lanzar su propio pronóstico sobre las elecciones generales.

Así, Iglesias ha señalado en el programa Hora 25 que “lo de adelantar elecciones lo hacen todos los partidos”. “Yo voy a hacer un augurio, que quede aquí grabado, y a lo mejor me equivoco, pero creo que no me voy a equivocar”, ha comenzado, y ha afirmado que cree que “las elecciones generales no van a ser a finales de 2023″.

“Auguro que seguro, seguro, seguro son antes de las elecciones municipales y autonómicas”, ha afirmado rotundo. “Como poco, un mes antes de las municipales y autonómicas de 2023. Eso querría decir que estamos a año y medio. Me puedo equivocar, y hay más opciones, pero creo que esa es la opción más interesante para el presidente del Gobierno”, ha apuntado.