Laso da su versión: "El Madrid es mi casa, mi vida, ¿volver? Yo qué sé"

Pablo Laso está “bastante bien” de salud pero “triste” por el trato recibido por la que fue su casa, el Real Madrid. El hasta hace semanas entrenador de la sección de baloncesto ha dado su versión este lunes tras el despido “por razones médicas” que anunció el club blanco.

“No sé cómo me veis. Yo estoy bastante bien. He sufrido un infartito. Tengo una función normal en el corazón y no tengo ninguna secuela. El corazón está perfecto”, ha explicado sobre su estado, mes y medio después de sufrir un infarto que le obligó a apartarse del equipo en la fase final de la temporada. De inicio, no ha querido entrar en polémica: “No soy ya el entrenador del Real Madrid, y después de 11años solo puedo estar agradecido al presidente, a la Junta Directiva y a la afición”.

Pero, a medida que pasaban los minutos, el técnico que revitalizó la sección de baloncesto del Madrid y el que más partidos ha dirigido en la ‘casa blanca’, ha ido soltándose. “Para mí la prioridad es la salud, si corriera riesgo el primero que no entrenaría soy yo” y ha tirado una pulla a su antiguo hogar: si “tan preocupados” estaban por su salud, “deberían haberme dado todos los informes posibles”, recurriendo al argumento dado por el Madrid, que se acogía a unos resultados negativos en los últimos test.

“Si tan preocupados estaban por mi salud deberían haberme dado todos los informes posibles” - Pablo Laso, al Real Madrid

“He tenido la suerte de que el cuerpo médico, del que me fio, me ha transmitido que estoy bien. Estaba muy ilusionado en el año que viene poder tener gran equipo y hacer gran temporada. Que el Madrid decide prescindir de mi, lo entiendo. Cuánto es un ciclo: ¿once, 20 años, 25? Pueden ser tres meses. Lo que me entristece es que Pablo Laso no va a entrenar al Real Madrid el año que viene”, manifestó tras anunciar que ha rescindido “de mutuo acuerdo” su contrato.

Laso no cierra la puerta a una vuelta cercana a los banquillos, aunque sin urgencias: “No estoy buscando un equipo para entrenar, te soy sincero. ¿Quiero entrenar? Sí. Por mi manera de ser tengo que ilusionarme en las cosas que haga. Espero tener alguna oportunidad y que ese proyecto me transmita la ilusión con la que me voy a involucrar”, señaló.

¿Ese proyecto podría ser el Real Madrid en un futuro, si las cuestiones médicas le respaldan? Tampoco ha dicho ‘no’. “Cuando a algo lo consideras tu casa, cómo no vas a volver. Ahora, si el que hace el anuncio no vuelve a casa por Navidad tampoco pasa nada. Para mí el Madrid es mi casa, es mi vida, lo ha sido durante 11 años, tengo grandes amigos, es mi club, es mi equipo y eso no va a cambiar. ¿Volver? Yo que sé”.