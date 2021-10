Pablo Montesinos hace una pregunta inesperada a Xabier Fortes y logra salirse con la suya

Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, ha sido entrevistado este martes por Xabier Fortes en La noche en 24 horas. Montesinos ha hablado de las diferencias internas en el Gobierno. la reforma laboral y la ley de vivienda, entre otros temas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es algo que ha ocurrido al final de la entrevista, y eso que Montesinos ya venía avisando.

Hacia mitad de la entrevista, cuando han abordado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fortes ha señalado que “la Unión Europea dice que lo primero que hay que hacer es desbloquear, y esto parece que hacia ustedes (el PP), que llevan tres años bloqueando el CGPJ”.

“Bueno será hacia las dos partes”, ha respondido Montesinos. “Yo le puedo asegurar que mañana mismo el presidente del Gobierno puede llamar al presidente Casado si él quiere, y podemos avanzar en la renovación del CGPJ” ”¿Con la ley actual en vigor, con lo que marca la Constitución?”, ha insistido Fortes entonces.

“Bueno es que el proceso ya está en marcha, lo único que decimos al presidente Sánchez es que en paralelo, como él mismo dijo en campaña electora, yo no voy a sacar la hemeroteca de Sánchez, es que me voy a sonrojar hasta yo, pero es que en campaña electoral Pedro Sánchez dijo que los jueces tenían que elegir a los jueces”, ha afirmado Montesinos.

Estas palabras han sorprendido al periodista, quien ha preguntado si las palabras que le ha achacado a Sánchez eran literales. El vicesecretario de Comunicación del PP ha remitido a la hemeroteca, “y si no pues pido perdón”, ha añadido. “Pero me juego una cena con usted. Una taza no que ya sé que ya no las dan, a ver si vuelven a regalar las tazas”, ha añadido en lo que en principio parecía una broma.

Al final de la entrevista, sin embargo, y en el momento en que Xabier Fortes le despedía, Montesino ha hecho una pregunta que pocos se esperaban: ”¿Me puedo llevar la taza o no? porque me dicen que no me la puedo llevar”.

Tras un momento de duda por parte del periodista, que ha tenido que consultar la respuesta, finalmente Montesinos ha podido llevarse su ansiada taza. Los tertulianos en la mesa, sin embargo, no han tenido tanta suerte. “Ustedes otros día”, les ha dicho a los periodistas que se han sumado a la petición del vicesecretario de Comunicación del PP. “Lo que pasa es que si empiezan a pasar tertulianos pidiendo la taza, resulta que no nos quedan. Pero bueno, pediremos una remesa nueva”, ha concluido Fortes este debate algo más alejado de la política.