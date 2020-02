Pablo Simón: "La foto de Colón rompió el tabú del cordón sanitario a Vox"

“La foto de Colón rompió el tabú del cordón sanitario a Vox”. Hace un año, Cs, PP y Vox congregaban a miles de manifestantes “por España” en la madrileña plaza de Colón para pedir elecciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los tres partidos pretendían, de este modo conjunto, “sumar fuerzas en las calles para echar a Sánchez”, tras las explicaciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre la figura del “relator” en la mesa de partidos que el Ejecutivo y la Generalitat intentaban en ese momento impulsar en Cataluña.

“La foto de Colón tuvo importancia porque acabó con la idea de que Cs iba a ser un partido trasversal”, ha valorado el politólogo Pablo Simón -en Los Desayunos de TVE-, antes de concretar que “se pensó que esos tres partidos podían formar un Gobierno”.

“Cuando Sánchez convoca elecciones para el 28 de abril, aprovecha esta foto de Colón”, ha analizado Simón, quien resalta que “hay un partido nuevo, Vox, que deja un escenario inédito en la derecha: una triple división”.

Sin embargo, lo que más factura pasó a Cs no fue esa foto, si no la administración del resultado del 28-A: “Cs tenía una triple bandera: la bandera de España, regeneración de la política y que iban a sacar otros temas”, ha recordado Simón, quien ha explicado que “estos dos últimos elementos los va perdiendo”.

Quintos de Mora: un año después

Un año después, tras la repetición electoral del 10 de noviembre que dejó fuera de juego a la formación naranja con la pérdida de 47 escaños -de 57 a 10-, la única competencia que existe ahora en la derecha es entre el PP y Vox.

En este contexto, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha dejado, un año después, otra instantánea para el recuerdo colectivo: la foto en la finca estatal de Quintos de Mora, provincia de Toledo, donde Sánchez ha reunido a su Ejecutivo para “engrasar” las relaciones entre los ministros del PSOE y UP.

“La foto de Quintos de Mora muestra una cooperación que parecía que no iba a ser posible. hasta ahora sólo habíamos visto fragmentación de la izquierda a nivel estatal”, ha considerado Simón, quien no obstante no sitúa ambas fotos -la de Colón y la de Quintos- al mismo nivel.