¿Pactos y compromisos en la factoría europea? Riesgos, sombras y amenazas

En más de una ocasión me he ocupado en estas páginas de explicar las relevantes y significativas analogías y diferencias entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de los Estados miembros (EEMM) de la UE. El PE es, en efecto, un Parlamento en la medida en que es un órgano representativo, directamente electivo (la única institución en la arquitectura de la UE directamente legitimada por el sufragio universal de la ciudadanía europea), con potestad legislativa (de la que la Comisión LIBE es un claro exponente) y de control político (y de legitimación, mediante la investidura) sobre la institución que vertebra el poder ejecutivo y la administración permanente de la UE: la Comisión Europea.

Desde el punto de vista, por tanto, de su composición, funciones y procedimientos existen puntos de contacto para la comparación con los parlamentos nacionales, así como diferencias que tienen que ver con la escala multinacional de su representatividad y la supranacional de su legislación.

Pero, por encima de todo, el PE se diferencia (y distancia al mismo tiempo) de los parlamentos nacionales, en la estructural ausencia de mayorías absolutas monocolores en la composición y orientación de la Eurocámara. Y ello es así en la medida en que la proyección electoral de los heterogéneos arcos parlamentarios de los EEMM excluye una acción de gobierno, presupuestaria y legislativa de un único signo político. Y esa es, en última instancia, la razón por la que el PE es, inexorablemente, un lugar cuyo lenguaje, cultura y costumbre política es la de los entendimientos y la de los compromisos. No de uno sólo, ni unívoco ni mucho menos constante, ni siquiera perdurable: es un lugar de compromisos proteicos y por tanto variables en su forma, su volumen y su composición. Compromisos a muchas bandas y de geometría variable, en ocasiones compromisos puramente ocasionistas, trabados para cada ocasión.

Es sólo a través de esos pactos lábiles y revisables (y, por ende, democráticos de acuerdo con la teoría que hace descansar el principio democrático en la revisabilidad de todas las decisiones adoptadas por mayoría con la debida tutela de los derechos de las minorías y de los de las personas) que ha sido posible, hasta ahora, empedrar de imperfecciones y avances una construcción tan compleja como ha sido la europea: acuerdos provisionales, nunca del todo satisfactorios para ninguno de sus actores, pero tampoco (no siempre, ni necesariamente) inanes por su reducción al lowest common denominator. Con una dosis de sinergia, intercambios, do ut des, empatía y... ¿por qué no?, a cada tanto un liderazgo, la nave europea avanza para afirmar eppur si muove... aunque su velocidad no sea siempre perceptible para la retina ávida de la era digital y del instantaneísmo mediático.