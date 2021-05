Palestina: conexión por WhatsApp entre misiles

Un artículo escrito gracias a la periodista Iptisam Madhi.

“Estoy tratando de escribir, pero cada vez que oímos una explosión dejo lo que estoy haciendo y abrazo a mis hijos, que corren a mis brazos. Los alivio cuanto puedo, pero las explosiones son continuadas: una tras la otra, una tras otra. Toda la casa vibra. Ellos no quieren alejarse de mí, ni van al baño si no les acompaño. Si voy yo, se quedan junto a la puerta, esperando. Ya no estamos en nuestra casa. Hemos ido a la de la familia de mi esposo porque nuestro apartamento lo destruyó parcialmente un proyectil. No supimos ni como llegó. Nos sorprendimos del golpe. Salimos corriendo del edificio”. Iptisam Madhi vive en Gaza. Es periodista y su testimonio llega a través del Wathsapp de Soraida Hussein, su amiga palestina que trabaja con Alianza por la Solidaridad-Action Aid.

Iptisam es una de las 75.000 personas que en solo 10 días han tenido que dejar sus casas o sus ruinas, según datos de UNRWA; es de las 28.700 que se alojan con parientes; de las 800.000 que no disponen de agua potable; de los dos millones que sólo tienen electricidad tres o cuatro horas al día… La situación humanitaria en Gaza es desesperada y desesperante, mientras que en los foros de Naciones Unidas se debatía la posibilidad o no de un alto el fuego que pusiera fin a los misiles que han estado cayendo sobre sus cabezas. Bombas que han causado ya 232 muertes, de las que casi un 30% son niños y niñas.

“Llamé varias veces a Iptisam y no me contestaba. Al segundo día, me pedía disculpas por no contestar porque su casa había sido alcanzada por un proyectil”, explica Hussein desde Cisjordania. Otras familias vecinas de la gazatíe, también víctimas de los misiles, están ahora en alguno de los 58 colegios y campamentos organizados como alojamientos por Naciones Unidas, hacinados, sin salida porque sus casas son escombros. No hay dónde ir en Gaza.

Iptisam envía más mensajes: “Hay una presión psicológica altísima y los niños están en un estado constante de terror, así que paso tiempo calmándolos. De mi casa, no pude coger casi nada aunque, como no es la primera vez, enseguida metí en una maleta los documentos importantes y algo de ropa para los pequeños. Lo esencial”. Y sigue: “Los primeros días del ataque, nadie podía moverse en las calles, y solo unas pocas organizaciones pudieron ofrecer ayuda. Esta tarde [por el día 19], la UNRWA y algunas instituciones comenzaron a distribuir algo de ayuda en los colegios, donde miles duermen sobre los azulejos del suelo, sin luz, sin agua limpia, sin un lugar para cocinar… La mayoría sin dinero, ni nada para poder vivir”.

Cada día en el resto del mundo amanecemos con el recuento de las víctimas mortales en cada bando: los muchos en zona palestina —se acercan ya a los 230— y la decena en zona israelí. Pero no es real. No están los heridos que mueren días después por falta de luz en los quirófanos, ni los muertos por covid-19 que no fueron atendidos y podían sobrevivir. Tampoco figuran los enfermos de otros males que se quedaron sin atención médica ni los niños que vivirán años bajo el shock de ver su mundo deshaciéndose entre estallidos. Ni tantos otros y otras.

Son las bajas invisibles. Las mismas que durante las últimas décadas se han venido sucediendo en territorio palestino mientras Israel, como denuncia Alianza por la Solidaridad-Action Aid, que trabaja allí desde hace más de 30 años, incumplía sistemáticamente más de 40 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y más de 100 resoluciones de la Asamblea General en contra del bloqueo impuesto por Israel, de la violencia sobre la población y en contra del acaparamiento de tierra que ha ido encogiendo Palestina hasta convertirlo en dos fragmentos incomunicados como son la Franja de Gaza y Cisjordania. Gaza… que está rodeada desde 2007 por un muro infranqueable por el que solo les llega lo más básico, cuando llega… ¿Y pasó algo por ello con Israel? No, no pasó nada. Silencio. No, ni siquiera silencio, porque incluso se le incluyó en el Festival de Eurovisión como uno más del continente europeo.