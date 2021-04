Paloma López, mítica azafata de 'La Ruleta', reaparece y le manda un mensaje a su sustituta

La Ruleta de la Suerte sigue haciendo historia en Antena 3. El programa que presenta Jorge Fernández ha cumplido 15 años en plena forma y con grandes datos de audiencia.

Con motivo de este aniversario, desde el concurso han contactado con una de esas personas que estará siempre en la historia del formato: la azafata Paloma López.

Paloma dejó el programa en 2015 y su lugar lo ocupó Laura Moure, otra azafata que ha sabido ganarse con su buen hacer al público del programa matinal de Atresmedia.

En su mensaje, la expresentadora ha querido mandar “un beso enorme” y “tirar de las orejas” a los miembros que forman parte del concurso. También ha querido “dar la enhorabuena por seguir con La Ruleta al pie del cañón, que es muy difícil, que 15 años no se cumplen todos días”.

López se ha acordado también de Jorge Fernández, al que echa mucho de menos y de Laura Moure, su sustituta: “Lo estás haciendo increíble. Te has metido a todo el público en el bolsillo, creo que no he podido tener una sustituta mejor que tú”.