Mi mamá y yo somos una familia

Por otro lado, cuando existe una situación sobrevenida, como es el caso de la crisis sanitaria que estamos viviendo y el obligado confinamiento que hemos sufrido, el día a día se les hace más difícil que a una familia tradicional. Cuando un progenitor/a está teletrabajando y tiene que atender a las tareas del hogar, al cuidado de los hijos/as, ayudarles con las tareas escolares, etc, y no pueden delegar, la carga se multiplica por dos; la física y la psicológica. Hasta ahora, como he mencionado anteriormente, las abuelas eran la tabla de salvación, pero son personas de riesgo y las excedencias o reducciones de jornada no son opción en hogares con un único ingreso.

Desde la Administración General del Estado se contemplan ayudas específicas en Seguridad Social, Fiscalidad (IRPF), Vivienda, y Bono Social Eléctrico y Térmico, pero lo cierto es que no es suficiente. Es necesario que exista una conciliación con corresponsabilidad social, donde estén implicadas todas las administraciones, el sector empresarial, el sector sindical, y toda la sociedad en general.

El Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de la situación y es sensible al tema, por eso, va dando pasos para consolidar los derechos de todo tipo de familias.

Desde el grupo socialista en el senado hemos presentado una moción para dar visibilidad a las familias monoparentales, contribuyendo a que deje de asimilarse exclusivamente la monoparentalidad con la pobreza o la exclusión social.