Paz Padilla cuenta el problema que tuvo durante el saludo a Felipe VI y Letizia

Ahí es cuando tuvo un pequeño problema, tal y como ella misma ha contado entre risas en el programa de TVE: “Me habían enseñado cómo era, pero no me acordaba. Hay que hacer como una especie de zancadilla con el pie derecho. Sin embargo, me puse tan nerviosa que iba con el pie izquierdo y pensaba que lo envestía. Me decía lo embisto, lo embisto”.