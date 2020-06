Paz Padilla se moja y echa un capote al Gobierno por la gestión del coronavirus

Sálvame, el programa de Jorge Javier Vázquez, vivió este lunes una tarde intensa políticamente hablando. Todo a raíz del tenso enfrentamiento que se vivió en el último Sábado Deluxe entre el presentador catalán y una de sus colaboradoras estrellas, Belén Esteban.

La princesa del Pueblo, que volvía al plató después de tres meses debido a la crisis por el coronavirus, criticó la gestión del Gobierno de España y le acusó de no haber estado a la “altura”.

El presentador le contestó que su discurso no le había gustado nada y que le había parecido “un rollazo”. “Un rollazo porque tú no lo vives, porque tú no tienes amigas que cogen el Metro”, le respondió Esteban. Este comentario indignó a Vázquez, quien desató su ira contra la colaboradora y acabó por abandonar la entrevista.

Estaba claro que el Sálvame de este lunes iba a analizar este enfrentamiento. Los distintos contertulios hablaron de ello e incluso se adentraron en materia política. “En mi puta vida he votado yo al PP”, espetó Kiko Matamoros tras un rifirrafe con el periodista Antonio Montero.

Paz Padilla, la presentadora de este lunes, aprovechó para echar un capote al Gobierno ante la dificultad que ha conllevado la gestión del coronavirus.

“Se desconocía la enfermedad. La OMS tampoco ayudó, nos dijeron que era una simple gripe. Todos fuimos aprendiendo. Los políticos, los sanitarios, todos. No podemos decir ahora que lo sabíamos. Los médicos también, era ensayo y error. Es como si yo digo ahora que si viene un ataque nuclear, ¿tenemos máscaras de gas para todo el mundo? Verdad que no. ¿Quién iba a pensar que iba a venir una pandemia? Los cuatro que estaban informados y nadie les hacía caso. La OMS iba dando palos de ciego y todos estábamos descontrolados”, afirmó la presentadora andaluza.

“No había mascarillas, no había EPIs, no había para nadie, que parece que alguien lo tuviera guardado en un armario. Había un mercado en el que el mayor postor se llevaba el avión”, sentenció en otro momento Padilla.