El hachazo de Paz Padilla a Ylenia tras discutir acerca de las mujeres trabajadoras

Entonces Padilla decidió sincerarse, pidió no dejarse llevar “por una sociedad que nos dice que hay que ser iguales”. “Hay mujeres que deciden de una forma muy inteligente dedicar su vida a otra cosa, a su familia, a su casa porque yo llego ahora y preparo la cena y luego hago la comida por la mañana. Y plancho, tiendo, lavo la ropa, etc. Tengo una ayuda, pero lo hago todo yo porque me gusta hacerlo a mí manera”.

Ylenia, que se levantó como un resorte de su silla, continuó afirmando que la situación no pasa porque la mujer deje de trabajar, sino porque el hombre haga cosas en casa. “Querer trabajar no es sacrificar a tus hijos, que haga algo el marido también. Ya basta”, afirmó la habitual colaboradora de los programas de Telecinco.

"No quería renunciar a ser Paz Padilla, he sacrificado muchos momentos maravillosos de estar con mi hija y me arrepiento", ha confesado la presentadora #YoVeoSálvame https://t.co/dAtwIv4JyU

La presentadora relató cómo había criado a su hija: “Con mi hija he viajado muchísimo, la he criado sola, no he tenido ni una abuela, ni un abuelo, ni un tío y como mujer he sufrido mucho. Estaba en el avión y preguntaba por ella y no quería renunciar a ser Paz Padilla porque todo el mundo te dice es que tienes que aprovechar el momento”.

Además, concluyó sincerándose al afirmar que había sacrificado muchos momentos maravillosos con ella y que se arrepiente de ello.

Al acabar la intervención Padilla, Ylenia volvió a la carga: “Pero aquí está Paz, gozando de su trabajo y realizada, pero dice que vosotras no lo hagáis”. “Es alucinante”, soltó visiblemente indignada.

La andaluza no se cortó y cerró el debate con una última frase: “Si no tienes hijos no puedes hablar de esto”.