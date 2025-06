Preguntan a Maxi Iglesias a qué partido votó en las últimas elecciones: su respuesta es para verla

El popular actor (y ahora escritor) Maxi Iglesias ha concedido una entrevista en Ac2ality en la que le han preguntado a quién votó en las últimas elecciones y su respuesta ha sorprendido a bastantes usuarios.

"No voté", contestó en primera instancia, sorprendiendo a las periodistas (@ac2ality), que le aseguraban que hasta el momento los invitados que habían pasado por su programa tampoco habían votado.

Además, el actor aseguró que se encontraba fuera de España, pero que sentía (y siente) que el voto por correo "es algo nefasto y que seguramente no sea del todo certero, así que no voté".

"Voy a ser muy claro en esto: votar te permite dar una opinión, y como no sé y no conozco el panorama internacional (aunque él lo menciona como 'whole picture'), no voy a opinar por el hecho de que haya metido una papeleta en una urna", ha razonado Iglesias.

"Siento que como no he leído todos los programas electorales, como lo que no he leído tampoco es lo que dejaron de hacer unos años atrás o lo que habían prometido que iban a hacer, que no habían hecho y que siguen sin hacerlo... ¿Para qué? Porque alguien me va a sacar los colores", ha rematado.

