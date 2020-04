Pepe Rodríguez confiesa que ha podido tener coronavirus

El cocinero Pepe Rodríguez ha concedido una entrevista a El Mundo y ha hablado de cómo está viviendo estas semanas de confinamiento en plena crisis por el coronavirus.

Rodríguez, dueño de El Bohío, con una estrella michelín, ha contado que, como todo hijo de vecino, tuvo que cerrar su restaurante y confinarse en su hogar con su familia.

El presentador de MasterChef ha desvelado que pudo tener coronavirus en los primeros días de la crisis, donde han muerto ya más de 13.000 personas: “El primer día, cuando cerramos el restaurante, mi mujer y yo nos encontrábamos mal, teníamos fiebre”.

Rodríguez ha explicado que tanto él como su mujer se tomaron las medicinas pertinentes y que a los tres días se curó. No así su mujer: “A ella le duró siete u ocho”. El cocinero no sabe realmente si llegó a tener coronavirus porque no ha podido hacerse el test.

Sobre cómo está viviendo el confinamiento, Rodríguez ha asegurado que lo vive con “incertidumbre, desamparo y desesperanza” y considera que el confinamiento está lejos de terminar.

España lleva en estado de alarma desde el pasado 15 de marzo y afronta estos días la cuarta semana de confinamiento. De momento, hay previsión de que se alargue el confinamiento hasta el 26 de abril pero todo apunta a que durará, como mínimo, dos semanas más.