Pepe Rodríguez, sobre Eva González: "Ahora trabajamos más rápido"

El popular cocinero ha reconocido que el funcionamiento ahora va a ser más natural que con González en el programa: “Lo normal de este formato es que no haya presentador, lo de antes era una anomalía. Ahora trabajamos un poco más rápido”.

“Creo que Eva González sabía que su papel no era decisivo y eso para una presentadora puede ser frustrante”, ha comentado Rodríguez, tal y como ha recogido Ecoteuve en un evento de los cocineros con los medios .

A pesar de la gran cantidad de ediciones de Masterchef que se han celebrado en los últimos años, ya sea el normal y los formatos junior y celebrities, Rodríguez ha opinado que es un espacio que goza de buena salud y que les divierte.

“Nuestro problema es que no vivimos sólo de la televisión, sino que tenemos más negocios. Si yo viviera sólo de la tele, no me cansaría jamás. Hay días en mi casa más duros que diez horas de grabación de Masterchef”, cuenta Pepe Rodríguez.