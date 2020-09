"¿Nos cerrarán el programa?": La revelación de Pilar Eyre sobre Juan Carlos I que dejó con esta cara a Lluís Guilera

El programa La Pr1mera Pregunta de TVE, presentado por Lluís Guilera, se estrenó este sábado con fuerza y contenidos potentes: una entrevista a Plácido Domingo y a la periodista Pilar Eyre, especializada en Casa Real, que dejó frases impactantes sobre el rey Juan Carlos I.

No tardó mucho Eyre en empezar a dejar sin aliento y sin habla al presentador, que se sorprendía con cada historia que contaba la periodista.

Guilera preguntó a Eyre por la pulsera que llevaba, que contenía una anécdota muy reveladora detrás:

“Es la primera vez que lo cuento esto, ¿eh? En un viaje que hice a Abu Dabi en el año 2012, fui al joyero con mi hermana y con mi hijo. Y el joyero me dijo: ”¿Sabes que el rey cuando está aquí compra joyas, le enviamos obsequios, cosas para sus hijos, para su mujer, para sus amigos?”. Y yo digo, ah, bueno sí. Y me dice: “Una pulsera como esta, por ejemplo, hace poco la ha comprado”. Y le digo, ah, para su mujer. Y me dice: “Sí, para su segunda esposa”″.