Pilar Rahola da por hecho a qué partido ha votado Javier Sardà

Los periodistas Pilar Rahola y Javier Sardà han sido protagonistas en la noche electoral catalana gracias a las fuertes discusiones, incluso a gritos, que han mantenido en el programa especial de TVE.

En una de esas, Rahola ha dado por hecho que Sardà ha votado al PSC en estos comicios. Ha sucedido cuando el escrutinio iba por el 25%, cuando los socialistas iban en cabeza con 35 escaños.

En ese momento, el presentador, Xabier Fortes, ha dejado caer que Sardà tenía aspecto de alegría. “No es una cuestión de alegrías, sino de sorpresa, que también. Estamos en un 25% y el PSC está teniendo una noche bastante interesante”, ha explicado Sardà, quien ha destacado que “por detrás está la pugna de las dos formaciones que forman parte del gobierno, que es más personal”.

Mientras, Rahola ha lamentado el resultado que esa hora estaban teniendo los partidos independentistas: “Estoy a punto de huir o de exiliarme, estoy pensando exactamente dónde me escondo porque estos resultados no me gustan mucho”.

La periodista ha admitido, de hecho, que los de su sensibilidad política estaban “en pánico en esos momentos”. “Tú estás orgasmando, Sardá, si lo tenéis todo en España. ¿Queréis también Cataluña?”, ha preguntado, dando por hecho el voto del presentador al PSC.

Poco antes, Sardà había subrayado que él no es independentista. En las elecciones generales de abril de 2019, el presentador no pudo ser más claro al afirmar: “Recomiendo encarecidamente votar al PSOE o a Podemos”.