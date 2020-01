'Pin parental', pero en ambas direcciones

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images Santiago Abascal, líder de Vox.

En la última semana nos hablan en todos los medios del ‘pin parental’, salido de las privilegiadas mentes de nuestra extrema derecha. Y digo mentes privilegiadas, pero me da que la media de este club de levantadores de palmas y siempre cara al sol no da para mucho.

A su discurso xenófobo, anti-animalista, plenamente homófobo y nacional católico, ahora le han incluido un nuevo apartado para meter a la infancia como otro punto a debatir dentro de su “Guía para retornar 50 años atrás”.

Yo si estuviera en la tercera edad me iría preparando, porque a esa mente privilegiada ya se le estará pasando por la cabeza alguna propuesta ridícula para el colectivo de nuestros mayores… yo por si acaso les sugiero varias:

Enviar caja de domino, o baraja de cartas a nuestros abuelos…¡ni un abuelo sin su mus!

Enviar dedales e hilos a nuestras abuelas para que no pierdan el hábito de zurcir calcetines a los machos de la casa.

Asegurarse de que nuestros mayores, si así lo desean, tengan bancos para sentarse cerca de las obras y tengan derecho para informar a los capataces y albañiles de cómo hacer su trabajo.

Se me ocurren más, pero todas basándose en tópicos ridículos y desfasados como los que he usado, y que me resultan muy fáciles de sacar una vez que logras hacer que tu mente retroceda a humano versión 0.1, o sea: Cromañón puro y duro.

Pues los señores estos, que son muy machos, y las señoras estas, que son muy “señora como se tiene que ser”, ahora nos dicen en Murcia que, pasándose el sistema educativo español por la peineta, así como los consejos escolares o las profesoras, los padres pueden elegir si sus hijos atienden o no atienden a las charlas o presentaciones de expertos externos al colegio que hayan sido decididas para su formación académica.

Con el palillo en la boca y la copa de coñac, han pensado que no quieren que sus críos les vengan algún día con la idea de que reciclar es bueno, ni mucho menos con preguntas sobre otras religiones, y quede claro que a sus hijos de seis años nadie les hable de juegos sexuales (¿dónde lo hacen?).