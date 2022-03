Planas, ante los paros: "O intentamos tender puentes o la situación va a ser muy complicada"

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images

El ministro de Agricultura, el socialista Luis Planas , ha lanzado esta mañana un mensaje doble, ante el paro de transportistas y el ascenso de los precios que preocupan en España: hay que estar tranquilos, porque los desabastecimientos están siendo puntuales, pero también hay que acelerar los contactos y “tender puentes”, porque sin diálogo no hay solución.

El Gobierno ha ofrecido a los transportistas una bonificación del gasóleo profesional con valor de 500 millones de euros. El Ejecutivo ha pactado con el Comité Nacional de Transporte por Carretera la ayuda, pero el grupo de transportistas que no estaban convocados la han rechazado y continuarán con la huelga. Varias patronales han decidido parar a partir de este martes.

“Hay un momento de mucha tensión y hay que vincularlo a la salida de la pandemia. Individual y colectivamente se está pasando mal. Y eso es una realidad. No todos los días además tenemos una guerra en Europa. Hay dos formas de actuar: o salir todo o no salir”, ahonda.

Ante la pregunta de Àngels Barceló de si seguirán subiendo los precios, el ministro andaluz ha dicho: “Tenemos una realidad de un mercado global. Cuando sube el precio del cereal se complica para los ganaderos. Pero es bueno para los productores de cereal. ¿Va a reflejarse en los precios de la cesta de la compra? Según la FAO (la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) se van incrementando, y espero. Nos enfrentamos a una situación de alza de precios. Este no es un problema español, sino europeo y mundial”.

La coalición funciona

Sobre la posición de Unidas Podemos, socio del PSOE en La Moncloa, contrario a nada que no sean las resoluciones de la ONU y no la propuesta de Rabat, Planas sostiene que en el Consejo de Ministros espera encontrarse un ambiente “bueno y normal”. Las cosas no se ven igual desde dentro que desde fuera. Somos un gobierno de coalición lo que son dos almas en el mismo proyecto”, defiende.