Le preguntan a Rajoy si Abascal es populista y pocas veces ha sido más claro

Mariano Rajoy no ha tenido reparos en hablar de forma clara y precisa de Vox y de Santiago Abascal en El Hormiguero.

El expresidente del Gobierno ha ido al programa de Pablo Motos a hablar de su libro Política para adultos y ha dedicado parte de la entrevista a hablar de los populismos.

El exdirigente del PP no ha tenido reparos en hablar primero del fundador de Podemos, Pablo Iglesias, al que no ha dudado en definir como “la quinta esencia del populismo”.

“Decía la Constitución del 78 no valía, la monarquía no valía, la Transición democrática no valía. No valía nada salvo lo que él y los que le seguían dijeran. ¿Y qué pasó? Que se tuvo que ir, la democracia continúa, la Constitución continúa, la monarquía continúa y todos seguimos intentando ser lo más felices que podamos”, ha comentado Rajoy.

″¿Y Santiago Abascal?”, le ha preguntado Pablo Motos. “Es distinto porque Santiago Abascal por lo menos no está en contra de la Constitución española ni está en contra de la Transición”, ha dicho contundente.

Rajoy ha explicado que en su libro critica “algunas cosas de Vox”: “En primer lugar su política de inmigración, creo que es profundamente injusta y que no se puede usar con fines partidistas”.

También ha criticado la política europea del partido de Santiago Abascal “porque claro, esto de echarle la culpa de todo lo que pasa a Europa pasa en muchos países europeos y a mí no me gusta”.

Ya centrado en su formación, Rajoy ha señalado que al PP, “como ha ocurrido tantas veces, lo tiene que votar el presidente de un banco y el conserje de un banco”.