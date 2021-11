Policías y guardias civiles convocan una manifestación contra la reforma de ley mordaza

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha expresado la oposición “frontal y absoluta” del sindicato mayoritario de la Policía a esa reforma. Por su parte , el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se han aliado para movilizarse conjuntamente contra la reforma. “Nos preocupa de la reforma la retirada de la prohibición de grabación de imágenes de policías y guardias civiles en su trabajo. La nueva medida nos pone en riesgo y a nuestras familias, especialmente en las zonas de España en las que se vive mayor conflictividad y policías y guardias civiles son objetivo de los violentos”, aseguran en un comunicado conjunto. Y ven “más irracional aún retirar el material de trabajo a los antidisturbios sin prever su reemplazo por otro menos lesivo, dejando a guardias civiles y policías a merced de los violentos”, añaden. SUP y AUGC han anunciado un calendario de movilizaciones conjuntas que arrancarán con concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España.

🔴Policías y guardias civiles se unen en las movilizaciones contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. #AUGC y #SUP se unen en un frente común contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno y sus socios. https://t.co/wSfaYKh23s

Marlaska ha iniciado una ronda de encuentros con los representantes de lo agentes de las fuerzas de seguridad, a la que la Confederación Española de Policía (CEP) no acudirá, según ha anunciado este jueves e un comunicado.



Y no lo hará porque “la reforma de la ley de seguridad ciudadana, fruto del acuerdo de PSOE y Unidas Podemos, se ha cerrado de espaldas a los policías, sin contar con las alegaciones y aportaciones de sus representantes y generando un profundo malestar entre los profesionales de la seguridad pública, que consideran que esta iniciativa perjudicará el trabajo policial de una manera considerable”.



El próximo lunes, el ministro ha citado al Sindicato Unificado de Policía (SUP).