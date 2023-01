Pone en Twitter la nota que le deja su vecina, ella ve el tuit y surge una conversación ÉPICA

“Me gustan mucho las canciones que pones pero me molesta un poquito que lo hagas a todo volumen. Agradecería que bajases un poquito (na más). PD: He visto que te gusta el rap y Kase-O, así que me gustaría recomendarte dos grupos bastante buenos de rap. Lágrimas de Sangre y Natos y Waor”, se puede leer en una cuidada nota.

Pero la cosa no ha terminado ahí. Él ha recogido el guante y le ha dicho: “AYYYYY q me daaa algooo JAJAJAJAJAJA oye perdon ehh que no me doy cuenta y subo el volumen q flipas y es normal q te moleste ya no lo subire asii te lo jurooo espero q mis sesiones de dj de la casa te hayan gustado y lo mejor los hits de LOLA FLORES A TODO VOLUMEN”.