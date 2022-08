¿Hay que ponerse más protector solar los días de más calor?

“El protector solar ayuda a proteger la piel de los daños causados por los rayos UV, que, con el tiempo, pueden provocar cáncer de piel, hiperpigmentación, melasma, rosácea y envejecimiento prematuro”, explica la dermatóloga Nkem Ugonabo.

“Los dermatólogos utilizamos el término ‘fotoenvejecimiento’ para describir el papel que desempeña la radiación UV en el desarrollo de arrugas, manchas de la edad, textura áspera y flacidez”, comenta Ciraldo. “Además de ayudar a prevenir el cáncer de piel, la crema solar también ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro en la cara, el cuello, el pecho y las manos”.

Si piensas que sufrir una quemadura solar de vez en cuando no es un gran problema, piénsalo de nuevo.

“Tener aunque sea una sola quemadura solar con ampollas puede duplicar el riesgo de que una persona desarrolle un melanoma mortal”, afirma Kim.

Y aunque no veas el daño ahora, eso no significa que no vaya a aparecer en el futuro.

“Las células de la piel pueden reparar algunos de los daños causados por el sol, pero, como las células de la piel tienen memoria, algunos daños no se manifiestan hasta pasados 10 o 20 años”, explica Greenfield.