Por qué (ahora sí) es momento de vacunar a los niños

OLAFUR STEINAR GESTSSON via Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima Una niña de 11 años recibe la primera dosis de la vacuna frente al covid en Dinamarca, el pasado 28 de noviembre.

Mientras se cierran los detalles de la próxima campaña de vacunación y los padres y madres van haciéndose a la idea , los expertos están convencidos (ahora sí) de que hay que vacunar a los menores. “¡Lo veo tan claro!”, exclama con naturalidad Manuel Franco, epidemiólogo, padre de dos hijas y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). “Si nos estamos vacunando no es sólo para protegernos a nosotros mismos, sino, en gran parte, porque intentamos llegar a la tan anunciada inmunidad de grupo. Y no se puede aspirar a alcanzarla con un porcentaje así de población sin vacunar”, explica.

Quique Bassat, pediatra, epidemiólogo y padre, reconoce que, aun siendo “muy defensor de vacunar, en general, a los niños”, en el caso del covid no lo veía tan necesario a principios de este curso, en septiembre, cuando en España la incidencia estaba por debajo de 40 infecciones por 100.000 y no había apenas casos en las escuelas. “Si me hubieras preguntado hace dos meses, te habría dicho que no era urgente”, comienza. Para añadir a renglón seguido: “Ahora, la situación es muy diferente”.

“Tenemos la curva de casos en subida, y a los niños protagonizando la mayoría de los contagios”, abunda Bassat. “Ahora sí hay evidencia de transmisión clara entre niños, hay brotes en las escuelas de cierta magnitud, y creo que como estrategia de protección a nivel comunitario —además de la protección individual— sí sería útil vacunarlos”, sostiene el epidemiólogo.

Este jueves, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha explicado que el grueso de los nuevos casos en España se registra en niños —no vacunados— y en sus progenitores, en contacto inevitable con ellos. Después de los menores de 12, la siguiente franja de edad con más tasa de contagios es la de los adultos de 40 a 49 años, con 280 positivos por 100.000.

“Sabemos que es segura y que es efectiva, así que adelante”

A David Bernardo, inmunólogo e investigador en el Instituto de Biología y Genética Molecular, le ocurre algo similar a lo que narra Bassat. “Hace unos meses, me preguntaban: ‘¿Tú vacunarías a tus niñas?’. Y yo decía: ‘No, porque antes necesitamos estudios’”, cuenta a El HuffPost. En cambio, “ahora que ya se han hecho los análisis y sabemos que la vacuna es segura, si me preguntan, diré: ‘Por supuesto que sí’”, replica Bernardo con contundencia. “La EMA ya ha hecho sus estudios, vemos que es segura y que es efectiva, así que adelante”, resume.

Bernardo considera que la transmisión infantil que se ve en la actualidad “entraba dentro de lo esperable”, por “estadística básica”. “En niños hay muchísimos menos casos en general, contagian mucho menos, pero cuando la inmensa mayoría de personas no vacunadas son menores de 12 años, esa población se convierte en el reservorio”, explica. “Es lógico que los niños ahora supongan el principal foco, pero es un foco pequeño”, matiza el inmunólogo.