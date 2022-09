Por qué el Gobierno ha decidido bajar ahora y no antes el IVA del gas: no, Feijóo no es la razón

Europa Press News via Getty Images

Por aquel entonces, su partido todavía no había apoyado en el Congreso ninguna rebaja del IVA de la luz, ya que casi un año antes, a finales de julio de 2021, el Congreso convalidó una reducción de este impuesto del 21% al 10%. En dicha votación, el PP no votó a favor , sino que se abstuvo e incluso llegó a tildarla como “parche”.

Pese a la insistencia de Feijóo, que repitió las mismas exigencias en otros mítines, el PP volvió a no apoyar una nueva rebaja del IVA de la luz, esta vez del 10% al 5%, ya con el gallego liderando el partido. Los populares, esta vez en julio de 2022 , se volvieron a abstener.

Lo que el Gobierno no accedió a bajar fue el IVA del gas, que se ha mantenido en el 21% hasta que este jueves, casi cuatro meses después de aquella petición de Feijóo, Sánchez ha anunciado que bajará al 5% .

Ninguno rechazó de pleno la propuesta, pero sí que echaron balones fuera. “A aquellos que hacen este tipo de propuestas, les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa”, contestó Rodríguez, que afirmó que lo fundamental era “que el chantaje de Putin no sea efectivo y que consigamos reducir el consumo energético”. “Sobre eso no he escuchado ninguna propuesta”, agregó en referencia al PP.