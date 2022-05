Por qué el PP no repetirá las elecciones en Andalucía

Las repeticiones electorales las carga el diablo. A Pedro Sánchez estuvo a punto de costarle el Gobierno y dio la oportunidad a Vox de duplicar el número de diputados. El PSOE perdió 3 escaños y Podemos 7 (1,5 millones de votos), pero el PP pasó de 66 a 88 y Vox de 24 a 52. “Una repetición electoral no es cómo lanzar una tirada más con el cubilete de los dados. Lo normal es que aumente la abstención y salga el mismo resultado. Y no hay una respuesta clara sobre a quién favorece”, explica el politólogo Luis Orriols. También se repitieron elecciones en la comunidad de Madrid en 2003, cuando el ‘tamayazo’ impidió un gobierno de PSOE e IU e instaló en el poder a Esperanza Aguirre durante nueve años, aunque perdió 100.000 votos respecto a las anteriores.

Incentivos para volver a pedir a los ciudadanos que no voten, no hay demasiados. El coste económico que supone es difícil de hacer entender al votante. Y todavía tiene menos sentido que sea porque el PP disiente de los postulados de Vox. En Madrid hay una presidenta que bien podría estar en el partido de Abascal y Mañueco no parece especialmente incómodo cogobernando con ellos. “¿Que se lo pueden tomar más en serio en el PP por el mal ejemplo del vicepresidente de Castilla y León? No sé, a mí me sorprendería que el PP se sorprenda de lo que ha dicho este señor. Ha trascendido más porque se ha dirigido así a una persona con discapacidad y eso genera nuestra empatía; pero Vox ha dicho cosas peores contra los inmigrantes, contra los niños o jóvenes inmigrantes (menas) y no ha trascendido tanto”, opina Orriols.