Al igual que ocurre en el ecologismo, en otro de movimientos más importantes de los últimos años, el feminismo, también se escuchan voces que consideran que las organizaciones sindicales no han estado a la altura de la histórica movilización de las mujeres. “Los sindicatos no dan la talla en la lucha feminista contra las desigualdades. Convocar paros de dos horas mañana y tarde, es una medida blanda y cobarde”, escribía la activista Txaro en su cuenta de Twitter a principios de 2018, antes de la celebración de la primera huelga feminista .

A pesar de ser un joven activo socialmente e, incluso, con un trabajo como becario —uno de los colectivos con mayor precariedad y menos derechos en el mercado laboral—, no se le ha pasado por la cabeza la opción de afiliarse a un sindicato, ya que considera que no responden a sus inquietudes y necesidades. “Un sindicato es un organización de trabajadores, que tiene como objetivo defender los derechos laborales. La lucha social no es su tema”, lamenta.

Carlos Gutiérrez , responsable de juventud de CCOO, apunta a que en la actualidad los jóvenes rondarían los 50.000. “Comisiones tiene una masa de afiliación joven, menor de 35 años, bastante importante, aunque no se afilian en el número que a nosotros nos gustaría. Los jóvenes no tienen el mismo peso que tienen en la sociedad real o en la población activa”, reconoce.

Un año y medio después la opinión crítica de Txaro no ha cambiado. “La vieja forma de hacer sindicalismo no llega a enganchar a la gente joven. En algunos sitios pequeños como Logroño las políticas las dirigen cuatro ‘señoros’ muy alejados de la realidad”, apunta.

Tanto Magaldi como Gutiérrez apuntan a una serie de factores externos que llevan a que tarden en involucrarse. “No creo que los jóvenes por el mero hecho de serlo tengan un gen antisindical, sino que hay factores como la precariedad laboral, que además de generar una inseguridad e incertidumbre constante, también es un gran factor disciplinador del mercado laboral para que no se organicen. Alguien que está con un contrato laboral temporal, con miedo a que no le renueven, pues no se suele afiliar, señala Gutiérrez. “Si hubiera una estabilidad desde los 20 años, podríamos ver una incorporación más joven”, señala Magaldi.

Una desafección que viene de lejos

La desafección de los jóvenes con los sindicatos no es una cosa nueva, sino que ya durante las movilizaciones del Movimiento 15-M, que se iniciaron en 2011, ya se escuchaban críticas continuas a estas organizaciones. “Uno de los lemas que se coreaban en el 15-M era Dónde están, no se ven, Comisiones y UGT”, recuerda Carlos Paredes, madrileño de 40 años, que fue portavoz de Democracia Real Ya —convocantes de la primera manifestación—.

Los indignados cuestionaban entonces la respuesta de los sindicatos a los recortes. “Nosotros culpábamos a los sindicatos de no haber sabido defender nuestras reivindicaciones. Estas organizaciones deberían haber puesto el grito en el cielo cuando un Gobierno supuestamente socialdemócrata aplicaba recortes y subidas de impuestos no progresivas”, reprocha Paredes. “Yo he sido crítico con la posición que tuvo el sindicato con el 15-M, aunque yo asistí y no escondía que era miembro de UGT, pero hubo un ataque para desgastar la imagen de los sindicatos”, señala Magaldi.

Paredes tiene actualmente una empresa de informática, en la que ejerce de comercial, y sigue vinculado a movimientos políticos, como Leganemos, candidatura de unidad popular en el municipio de Leganés. Tampoco se ha afiliado a un sindicato, al considerar que no han sabido adaptarse a las nuevas realidades. “Los sindicatos siguen anclados en el siglo XX, no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Actúan como si todos los trabajadores fueran de la industria, mientras que se ha producido una atomización del mercado laboral, en el que cada vez hay más pequeñas empresas. Los sindicatos están en las grandes empresas como El Corte Inglés o Repsol, pero no tienen capacidad en las pymes o en los autónomos”, apunta Paredes.