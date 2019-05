THE BIG BANG THEORY

¿Cuántas veces te has puesto los capítulos de navidad de Friends? ¿Cuántas te has reído con las ocurrencias de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory? ¿Cuántas has utilizado Sexo en Nueva York a modo de terapia? ¿Cuántas te has sentido uno más de la familia con Modern Family? La oferta audiovisual en los últimos años ha crecido como la espuma, especialmente en el número de series gracias a la entrada de plataformas como Netflix o HBO. Aún así, teniendo ese catálogo infinito, ¿por qué volvemos a recurrir una y otra vez a esas series que nunca nos cansamos de ver? Cada espectador tiene sus gustos y preferencias, pero suelen ser comedias corales, con capítulos de corta duración y con algún personaje con el que podemos sentirnos identificados. Para Olatz Arroyo, guionista y vicepresidenta de ALMA, la fórmula del éxito “no existe” y se trata de un esfuerzo colectivo de todas las partes que dan vida a la serie. “Varios departamentos tienen que caer en estado de gracia”, explica Arroyo, para la que es fundamental partir de un buen guión. Una virtud por ejemplo de The Big Bang Theory son sus protagonistas. “Una buena comedia siempre juega con personajes en contraste, pero también sabe relacionarlos entre ellos desde el conflicto, la familia o la amistad”, explica la guionista. También es importante que al sentirse identificado, el espectador puede entender sus problemas de “primera mano”.

Suma puntos que los actores consigan aportar dosis de naturalidad a sus personajes. “El espectador se interesa automáticamente por ellos y quiere saber qué les va a pasar”, comenta Arroyo. Esto explicaría por qué todos los fans de Friends estaban pendientes de si Rachel bajaría del avión. Cuando una serie nos conquista y volvemos a darle al play cada vez que tenemos la oportunidad, los personajes pasan a ser algo más que simples personajes. “Se convierten en un miembro más de la familia; los conocemos, creemos saber cómo se van a comportar en según qué situaciones y estamos deseando verlos crecer y enfrentarse a los problemas de la vida”, explica la vicepresidenta de ALMA. Otra de las virtudes de este tipo de comedias corales es, a juicio de Arroyo, conseguir detectar “el espíritu de los tiempos”. Una virtud que ya no solo responde al talento del equipo, también a la puntería de llegar el lugar adecuado antes que los otros . “Logran responder a una demanda anímica de la sociedad del momento. Algo en lo que nadie ha puesto el foco aún y que la serie en cuestión coloca en la diana”, comenta la guionista.

Ese despertar emocional dentro de los espectadores hace que queramos ver estas series una y otra vez. “Las cosas que nos sentimos obligados a volver a ver son las que nos provocan o comodidad o perspectiva”, explicó a la edición estadounidense de HuffPost el psicólogo Neel Burton. En su libroHeaven and Hell: The Psychology of the Emotions, el autor cuenta cómo la nostalgia tiene un papel fundamental a la hora de decidir qué productos volvemos a consumir. Este tipo de series pueden ayudarnos a sentirnos bien en momentos en los que nos “apetece recordar algún período de tiempo o escapar de la realidad”. Y apuntan a una ventaja más en el visionado: el esfuerzo es mínimo y la recompensa para el cerebro muy alta. Algunas investigaciones apuntan a que el mecanismo de la repetición también es positivo. En un reportaje publicado por The Atlantic se habla de que simplemente por el hecho de haber visto algo previamente estamos más predispuestos a que nos guste.

