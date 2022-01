¿Por qué Penélope Cruz toma sal a puñados?

CBS Photo Archive via CBS via Getty Images

CBS Photo Archive via CBS via Getty Images

Late late with @PenelopeCruzOfi and @JKCorden pic.twitter.com/7wrHB7VMY9

¿Le dio Corden calabazas a Cruz?

Entre risas, Penélope Cruz le recordó al presentador otra anécdota que acaparó varios minutos de conversación. Fue durante la Gala MET de 2019, cuando Corden dio calabazas a la actriz en la pista de baile: “Yo estuve todo el rato bailando y persiguiéndote para bailar contigo, pero tú no parabas de escaparte. Así que di por hecho que pensabas que era una loca persiguiéndote”, le cuestionaba la intérprete. Corden entonces se disculpó y explicó lo que había pasado: ”¡No, no vi las señales! Nunca me pondría en plan... ’Ay, Dios, ojalá Penélope Cruz me deje tranquilo”. Además, añadió: “Es que me gusta bailar solo. Cuando entro en la pista de baile, quitaos de en medio”.