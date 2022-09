¿Por qué se ha ganado Hungría el castigo de la Unión Europea?

La Hungría de hoy no podría ser miembro de la Unión Europea por su opacidad, su corrupción o sus ataques a derechos esenciales como la igualdad o la expresión. Los criterios de acceso al club comunitario son tan duros y garantistas que nos pasaría la criba. Sin embargo, es socio desde 2004 y ahora toca lidiar con su distanciamiento de una democracia plena. Se ha torcido por el camino, no se parece a lo que Europa defiende desde sus tratados fundacionales , y su primer ministro, el derechista Viktor Orbán , lleva años regodeándose de ello. Por eso, al fin, se ha decidido tomar cartas en el asunto.

La declaración del plenario no tiene valor jurídico, pero supone un bofetón importante. “Era urgente dado el ritmo alarmante al que se deteriora el estado de derecho en el país”, defendió la política gala. Había que hacer algo: el Europarlamento reclamaba a la CE que se implicase con Budapest como lo había hecho con Varsovia a cuenta de sus ataques a la independencia de los jueces , pero no pasaba nada. A Orbán aún lo protegía su pertenencia al Partido Popular Europeo (PPE), que lo atesoraba como mandatario de una nación de peso medio, buena situación estratégica y holgada mayoría de gestión.

Los pecados y la penitencia

Los reproches concretos forman una larga y contundente lista: irregularidades sistemáticas y deficiencias en la contratación pública, insuficiencia en el tratamiento de los conflictos de intereses en el espacio público, carencias en el seguimiento de investigaciones judiciales en casos relacionados con fondos comunitarios y, en fin, violaciones nada puntuales en materia de lucha contra la corrupción y fraude. Un informe reciente de la CE apuntaba, así, que las empresas con conexiones políticas tenían 2,5 veces más de posibilidades de hacerse con un contrato público que las que no. Hablaba de un “problema sistémico”, no de casos puntuales.

La negociación

Pese a esa postura, la CE y sus socios no quieren otro gran incendio interno, con la que está cayendo, y eso hace que se suavice la mano dura. Guerra, energía, inflación... No hay ni ganas ni fuerzas, por más que la batalla sea contra algo troncal, como la lucha contra unos iliberales en el seno de la Unión, contra quienes violan una promesa propia, interna, pero mantienen el derecho a vetar cualquier medida que requiera unanimidad, una tiranía que ya se está intentando remodelar en nuevos protocolos. Quién iba a prever que habría un autoritario en su seno. Es algo nuevo en un contexto complejo.

La credibilidad, por los suelos

La credibilidad de Orbán está por los suelos, se teme la aplicación de parches, medidas descafeinadas que mejoren apenas levemente el problema. La UE se ha centrado en sus críticas en la corrupción y las ayudas, pero flancos como el de la independencia judicial o la prensa no aparecen en su primer argumentario del castigo. Desde el partido opositor Momentum, centrista, se reclama por eso que no se le de un cheque en blanco sólo porque accede a hablar y dar algunos pasos. Quieren medidas “convincentes, concretas, creíbles, realizables” y que las negociaciones con Bruselas sean “transparentes”. Como no se fían, piden mientras que las ayudas europeas se dirijan mejor “a los gobiernos locales y a la sociedad civil”, para que no sea el Ejecutivo central el que las toque.