Por qué Trump ha hecho todo lo posible por obstaculizar el voto por correo

Como los demócratas tienden a votar por correo y los republicanos prefieren votar en persona, cualquier decisión que impida el voto por correo favorece a los republicanos. Es por esto que Trump, con descarada corrupción, puso en el mes de Junio a Louis DeJoy, un fiel aliado suyo, en el puesto de director general de Correos. Inmediatamente, éste procedió a debilitar el servicio con diversos subterfugios, desde reducir su presupuesto hasta prohibir las horas extraordinarias o incluso retirar las máquinas que clasifican el correo en ciertas oficinas o quitar los buzones en ciertos barrios. Aunque los tribunales paralizaron algunas de estas medidas, el daño está hecho y el correo ha estado funcionando con mucho retraso. En estos momentos las cartas tardan seis días en llegar o más. Ayer, en la televisión, los demócratas enfatizaron que ya era demasiado tarde para votar por correo y que, a partir de ahora, había que votar en persona. Este mensaje se repitió machaconamente a lo largo de la jornada, mientras se comentaba la noticia de la decisión del Tribunal Supremo sobre Wisconsin y lo que ésta augura sobre su intención de intervenir en el proceso electoral a favor del actual presidente en los múltiples pleitos que se espera que éste ponga para intentar invalidar resultados no deseados en otros estados clave.

Como Trump está haciendo todo lo posible por suprimir el voto, muchos ciudadanos les siguen la pista a sus papeletas mediante un servicio que hay que envía notificaciones electrónicas cuando el colegio electoral recibe y contabiliza los votos. En vista de la gravedad de la situación, mi marido y yo este año no solamente mandamos las papeletas por correo con mucha antelación, sino que también nos apuntamos a este servicio. Como enviamos las papeletas a la vez y él recibió una notificación y yo no, después de un tiempo prudencial escribí al colegio electoral, que me contestó que esperase una semana, ya que todavía había miles de papeletas por procesar, aconsejándome que, si al cabo de ésta no recibía un mensaje, les avisase. El sábado pasado, cuando ya me disponía a hacerlo, me llegó por fin la notificación Así que logré cumplir con mi deber cívico antes de que colapsase el servicio de correos. Los que no se dieron tanta prisa como yo tendrán que personarse ahora en los colegios electorales si quieren que se escuche su voz, así que la longitud de las colas no va a hacer más que aumentar.