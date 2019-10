Por qué unas elecciones en primavera pueden ser la única opción de Corbyn de parar el Brexit de Johnson

Ahora mismo hay diputados del Partido Laborista pensando seriamente en respaldar el acuerdo propuesto por Johnson. Fuentes laboristas señalan que aproximadamente 10 están tan hartos de los retrasos de las negociaciones que ya están dispuestos a apoyar “cualquier acuerdo”. También podrían apoyar el acuerdo si todo lo que propone en materia de derechos laborales se plasma por escrito con validez legal.

Todos esos diputados laboristas van a verse sometidos a una presión enorme en las próximas horas para que no apoyen a Johnson. Jeremy Corbyn todavía no lo ha dicho, pero muchos de su entorno le han pedido que deje claro que romper la disciplina de voto conllevará la retirada del cargo y, con ello, el fin de cualquier oportunidad de representar al partido en las próximas elecciones.

La campaña People’s Vote a favor de un referéndum para determinar el tipo de acuerdo de Brexit ha retirado la enmienda del sábado no solo porque los tories aún no tienen los números suficientes, sino por miedo a provocar sin necesidad a los diputados laboristas sin cargos en las regiones donde predomina el sí al Brexit. Si a esos diputados se les empuja a decidir entre un segundo referéndum o el acuerdo de Johnson, algunos se sentirán forzados a votar a favor del primer ministro.

Algunas personas piensan que Johnson ha pisoteado a los unionistas, pero en realidad simplemente se ha ido a Bruselas sin ellos. El grupo que de verdad le preocupa al 10 de Downing Street es el influyente Grupo de Investigación Europeo (ERG) por la cantidad de ellos que han asegurado que nunca se separarían de sus aliados unionistas.

Un partidario del Brexit estaba el otro día al teléfono advirtiéndole a alguien del 10 de Downing Street: “Como intentes persuadirme, pienso joder el Gobierno y al primer ministro, así que no me tientes”. Esto no quiere decir necesariamente que no vaya a votar a favor de Johnson, aunque está claro que algunos permanecerán junto a los unionistas.

El conservador Andrew Bridgen dijo hace solo unos días que si el Partido Unionista Democrático no apoyaba el acuerdo, se preocuparía. Aun así, apareció en Channel 4 News poco después diciendo: “Estoy dispuesto a aceptar muchas cosas que no me gustan del acuerdo de retirada para facilitar el Brexit”.