Por qué vemos una y otra vez las mismas películas navideñas

Nostalgia

Para García, experto en psicología clínica, algunas personas ven una y otra vez las mismas películas de Navidad para revivir la ilusión “de que se ha parado el tiempo”. García apunta que es un acto puramente nostálgico a través del que se busca “volver a a las primeras veces que vi la película y con quién la vi”. También la búsqueda de un recuerdo sentimental de un momento concreto, un “cómo me sentí en aquella Navidad”, recuerda el psicólogo.

“El poder de evocación, sobre todo si nos sentamos a verlas en familia”, enumera Belén Picado, psicóloga Sanitaria y terapeuta EMDR, como motivo de peso relacionado con la nostalgia. “No es la historia en sí, sino lo que simboliza. Este tipo de cine nos transporta de nuevo a nuestra infancia y da igual que, de adultos, la Navidad ya no nos emocione tanto porque con lo que conectamos realmente es con la ilusión y la felicidad de aquella época en que la vida no era tan complicada”, añade.

Meterse en el espíritu navideño

García recuerda que estos rituales no se dan solo en Navidad, también en otras épocas como Halloween, cuando las carteleras se llenan de cintas de terror, o en Semana Santa, aunque ahora es menos habitual ver películas bíblicas en televisión que hace 20 años.

“El ser humano es simbólico, por lo que se plantea conceptos y situaciones permanentemente. En el caso de la Navidad está en juego, la familia, el cambio de año, la amistad, los buenos deseos, el balance económico del año…y consumimos una película navideña tras otra porque queremos capturar qué es la Navidad, que me trae o cómo me tengo que sentir. Por lo que al verlas, me siento más preparado”, señala el psicólogo.