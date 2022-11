Portazo de Unidas Podemos al PSOE: la ley del 'solo sí es sí’ no se toca

🔴 ENTREVISTA | @VickyRosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (@DelGobVG):



🗣️ "Nadie se plantea revisar o reparar algo que no está dañado, porque no tienen razón. No hemos rebajado las penas en los casos que estamos conociendo"



🔊 https://t.co/H5lS9yomGg pic.twitter.com/RO7V1LN3CD