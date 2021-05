El PP despliega una ofensiva en toda España para aprovechar el ‘efecto Ayuso’

Los populares quieren hacer ver que el gran perdedor es el presidente del Gobierno y no Ángel Gabilondo, que no se trata de algo meramente madrileño, sino que es una expresión que abarca a todos los territorios. “Sánchez es el gran derrotado de estas elecciones. Él quiso hacer suya la campaña aunque quisiera bajarse en la recta final”, apuntan desde la calle Génova. Dentro de esta estrategia, el Partido Popular está presionando para que se realice pronto un Debate sobre el estado de la Nación, en el que quieren visualizar a Casado como la alternativa a Sánchez.

En el otro lado, los socialistas no tienen prisa por adelantar las elecciones y esperan una mejora económica con los fondos europeos y un tirón en el plan de vacunación para seguir dominando las encuestas, a la vez que confían en que en estos dos años Casado no despegue. En Ferraz señalan que Madrid no es igual al resto de España y que Casado no es lo mismo que Ayuso