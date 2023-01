Preguntan a Daniela Santiago por la Ley Trans y ella no puede evitar decir esto de Irene Montero

Aldara Zarraoa via Getty Images

La también modelo que interpretó a Cristina, más conocida como La Veneno, en la serie Veneno, ha reconocido que el día que se aprobó la nueva norma ella se fue a merendar con sus padres, porque son sus “pilares, los que siempre me han apoyado”.

“Me siento feliz por todas mis compañeras, por todos los niños y niñas trans que van a tener una infancia normal. Porque esto no es un capricho. Y está muy bien que nos respalden, aunque tendrían que haberla aprobado hace mucho tiempo”, ha defendido.

Tras ello, Daniela Santiago ha criticado que no entendía que la exdiputada del PSOE Carla Antonelli, “para mí un referente”, tuviera que irse de “su propio partido” y lo ha tildado de “vergonzoso”.

Daniela Santiago ha asegurado que, de haber existido la nueva norma antes, su infancia habría sido distinta. “Yo ya sabía que era una mujer desde que tengo cuatro años. Se lo decía a mi madre: ‘Yo quiero ser una niña’. Claro que habría cambiado mi infancia porque me hubiesen podido respaldar en el colegio y no me habrían expulsado por tener pecho”, ha sentenciado.