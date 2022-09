Preguntan a Esperanza Aguirre por Toni Cantó y lo que dice deja alucinando a Cristina Pardo

Aguirre, en 'Más vale tarde'. LA SEXTA

En una entrevista en Más Vale Tarde, de La Sexta, la presentadora ha cuestionado: “Le quería preguntar si usted cree que es necesario que se mantenga la Oficina del Español, ahora que ha dimitido Toni Cantó en este momento tan oportuno en el que todos estábamos mirando a otro sitio”.

Publicidad

“Pues la verdad es que no... no... no tengo opinión sobre eso”, ha querido zanjar Aguirre, que ha provocado el sobresalto inmediato de Pardo: ”¡Mire que me sorprende que usted no tenga opinión de algo, señora Aguirre!”.

″¿El qué, el qué?”, ha preguntado la exdirigente del PP, que no había oído bien. “Que me sorprende que usted no tenga opinión de algo”, ha reiterado la periodista.

“Pues no se me había ocurrido. He leído la noticia de que Toni Cantó va a dedicarse a un empleo o a una profesión diferente. Pero no se me había ocurrido pensar si había que suprimir esa Oficina o no. Simplemente lo que haga Isabel Díaz Ayuso...”, ha dicho Aguirre.

Pero la periodista le ha interrumpido: “Pero a usted que no le gustaban los chiringuitos ni las mamandurrias, ¿cree que hay que suprimir la oficina o no?”. En ese momento, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha puesto a la defensiva: “Es totalmente falso que yo crease chiringuitos y me acusan de crear chiringuitos”.

Publicidad

“Por eso digo”, ha justificado Pardo antes de que tomara la palabra Iñaki López: “Es que le quiero preguntar porque esta dimisión ha tenido lugar un mes antes del festival de la hispanidad. También es verdad que no tenía mucha agenda la Oficina del Español pero, ¿quién va a defender el español en Madrid? ¿O no va hacer falta?”.

“Isabel Díaz Ayuso, no te quepa duda”, ha zanjado Aguirre.