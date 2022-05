Preguntan a Jordi Cruz si se arrepiente de lo que dijo de Ayuso y deja una frase para verla

En aquel momento, en una entrevista a Aquí, amb Josep Cuní, de la Cadena SER , dejó muy claro a quién votaría si pudiese en las elecciones a la Comunidad de Madrid que se celebraron el pasado 4 de mayo en Madrid: “Y no puede ser que yo, que nunca habría votado al PP, ahora votaría a Ayuso, no puede ser, qué está pasando”.

Meses más tarde, en una entrevista en La Vanguardia, Cruz quiso aclarar: “Yo soy cocinero, nunca he hablado de política porque no me interesa y si me he de definir políticamente, soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien, porque interpreto el país como una empresa”.