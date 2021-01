Preguntan a un 'antimascarillas' si usa preservativo y su respuesta dice mucho de él

El reportero de El Intermedio, Pablo Ibarburu, acudió este fin de semana a la manifestación que los negacionistas del coronavirus organizaron en Madrid.

Estas personas aseguran que la pandemia no existe, que todo es un invento del Gobierno para, mediante la vacuna, implantar un chip con el que controlar a la población y eliminar el dinero en efectivo.

Ibarburu ha entrevistado a uno de los asistentes a la manifestación que, obviamente, no llevaba mascarilla porque no creía en ella. “No te voy a pedir perdón por no llevarla porque no creo en las mascarillas”, ha señalado este señor.

″¿Cuándo la comunidad científica algo para prevenir un mal tú no lo utilizas?”, le ha preguntado el cómico. “No”, ha respondido tajante el entrevistado.

″¿Preservativo tampoco usas?”, ha proseguido. “No, nada. Natural, todo al natural”, ha dicho el negacionista. Por supuesto, el hombre ha afirmado que no se va a vacunar porque “ahí te meten un chip y te meten de todo, menos algo bueno”.

Sobre para qué narices quiere nadie meter un chip dentro de una persona, este hombre asegura que lo hacen “para controlarte” y porque “quieren quitar el dinero en efectivo y lo quieren quitar todo”.

Y, como no podía ser de otra manera, detrás de todo esto está el Gobierno que lo hace “por disfrute”. “Pues espero que se lo estén pasando bien”, responde de forma jocosa Ibarburu.